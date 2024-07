Dorfladen Wolferstadt knackt Millionen-Marke

Bei der Gesellschafterversammlung des Dorfladens Wolferstadt hat Geschäftsführer Andreas Eigenmann Bilanz gezogen. In seinem Lagebericht blickte er auf ein insgesamt positives Jahr zurück. Dabei konnte eine besondere Marke geknackt werden. Allerdings plagen den Laden auch gewisse Sorgen.

Der Umsatz konnte Eigenmann zufolge auf netto knapp 911.000 Euro gesteigert werden, was größtenteils auf die höheren Preise zurückzuführen ist. Rechnet man dem Nettoumsatz noch die abgeführte Mehrwertsteuer hinzu, so hat man erstmals die Umsatz-Million geschafft (1.000.614 Euro).

Der Wermutstropfen sei allerdings, dass der Gewinn, trotz Umsatzsteigerung sinke. Dies liegt vor allem an den steigenden Personal- und Energiekosten. Was sich ebenfalls auf die Gewinnmarge auswirke, sei die seit Jahren sinkende Gewinnspanne, denn die Einkaufspreise stiegen stärker als die Verkaufspreise. Durch das Rabattmarkensystem wurde den Kunden im vorigen Jahr 6285 Euro sofort an der Kasse verrechnet. Positive bemerkbar mache sich seit 2017 die eigene PV-Anlage. Von dem Strom, welche diese produziere, diene der größere Teil dem Eigenverbrauch und damit der Entlastung bei den Energiekosten.

Dorfladen Wolferstadt: Sorge wegen fehlendem Personal

Vielen Dorfläden, so Eigenmann, bereite der Umsatz Sorgen, in Wolferstadt sei es das fehlende Personal. Frei werdende Stellen hätten nur mit Glück und in letzter Minute besetzt werden können. Der Geschäftsführer dazu: „Es wäre Schade, wenn trotz vieler Kunden und hohem Umsatz die Öffnungszeiten angepasst werden müssten, um so das Personalproblem in den Griff zu bekommen.“

Die Dorfladen GbR hat zum 31. Dezember 2023 eine Bilanzsumme von 251.807 Euro und 383 Gesellschafter, die 596 Anteile gezeichnet haben. Für die nach 28 Jahren aus dem Vorstand ausscheidende Doris Eder wurde Thorsten Rundbuchner als Nachfolger gewählt. Bürgermeister Philipp Schlapak dankte dem Team für die gute Arbeit und hob hervor, dass der Dorfladen nicht nur für Lebensmittel sorge, sondern auch als Kommunikationszentrum gelte.

Der Musikverein Wolferstadt umrahmte traditionell die Versammlung. Gestärkt mit einer kleine Brotzeit, sowie mit einem Gutschein und Geschenk in der Tasche konnten die Gesellschafter den Heimweg antreten. (AZ)