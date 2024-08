Es ist ein steiniger Weg zurück in ein normales Leben. Seit über 400 Tagen ist der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr nach einem schweren Fahrradunfall dienstunfähig. Trotz Operation, Rehabilitation und regelmäßiger therapeutischer Maßnahmen ist der 54-Jährige noch immer nicht in der Lage, wieder seine Arbeit im Rathaus aufzunehmen. Jetzt steht eine weitere Reha an.

