Rain

11:58 Uhr

So wird der Merzensee in Rain noch sicherer und attraktiver

Eine Badeinsel ähnlich dieser wird ab der kommenden Saison im Merzensee in Rain für die Schwimmer zur Verfügung stehen. Mit dieser neuen Attraktion soll das beliebte Gewässer aufgewertet werden.

Plus Der Stadtrat Rain hat den Kauf einer Schwimminsel für den beliebten Badesee beschlossen. Aber das ist noch nicht alles.

Von Barbara Würmseher

Noch befindet sich der Rainer Merzensee im tiefen Winterschlaf. Wasser, Liegewiese, Tischtennisplatte, Torwand, Volleyballplatz und Sandkasten sind verwaist. Ab und zu tauchen ein paar unverfrorene Eisschwimmerinnen für drei Minuten in die eiskalten Fluten - das war's dann aber auch schon. Doch bevor die sonnenhungrigen Badegäste im Sommer wieder zuhauf das beliebte Naherholungsgebiet nutzen, laufen im Hintergrund längst Vorbereitungen, um den "Merzen" noch attraktiver und noch sicherer zu machen. In der jüngsten Stadtratssitzung in Rain hatte Bürgermeister Karl Rehm gute Nachrichten für Badefreunde.

Zunächst einmal geht es um die Sicherheit des beliebten Baggersees, der längst zum heimlichen Rainer "Freibad" geworden ist. Im Sommer tummeln sich dort auf dem Gelände - nahe dem Lech auf Genderkinger Seite - zahllose Menschen, die das kühle Nass, aber auch die zunehmend ausgebaute Infrastruktur genießen. Wie Wolfgang Neuber von der kommunalen Liegenschaftsverwaltung mitteilte, hat die Stadt von der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) den See unlängst auf mögliche Risiken hin überprüfen lassen. Dabei wurde ein, so Bürgermeister Rehm, "beruhigendes Ergebnis" erzielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen