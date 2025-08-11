Flohmarkt auf dem WOHA-Parkplatz: Kinder bieten ihre Schätze an

Vom 28. bis 30. August verwandelt sich der WOHA-Parkplatz in der Bahnhofsstraße in einen bunten Treffpunkt für Trödelfans. Die City-Initiative Donauwörth (CID) veranstaltet einen Flohmarkt auf einem abgesperrten Bereich des Parkplatzes. Besucher und Besucherinnen sind an allen drei Tagen von 8.30 bis 18 Uhr zum Stöbern und Entdecken eingeladen. Ob alte Spielsachen, gut erhaltene Kleidung, kleine Kunstwerke oder allerlei Kuriositäten aus dem Keller – das Angebot ist vielfältig.

Eine Anmeldung für den Flohmarkt ist nicht zwingend erforderlich. Wer sich jedoch einen festen Standplatz sichern möchte, kann diesen ab dem 12. August im Infobereich des WOHA erledigen oder unter der Telefonnummer 0906/7059734 anrufen. Ein Platz in einer der Buden kostet 4 Euro pro Tag. Wer seinen eigenen Tisch mitbringt, zahlt 3 Euro pro Quadratmeter, bei größeren Tischen oder Verkaufsflächen liegt der Preis bei 4 Euro. Die Gebühr wird bei der Anmeldung sowie bei spontanen Ständen vor Ort in bar kassiert. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Verkaufsanhänger, professionelle Stände sowie zugekaufte Neuware nicht zugelassen sind.

Weitere Informationen können Interessierte auf der Webseite www.cid-donauwoerth.de finden. (AZ)