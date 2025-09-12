Icon Menü
Derzeit ist ungewiss, wie und wann es mit der geschlossenen Filiale samt Cafe in Donauwörth weitergeht

Donauwörth/Monheim

Gottfried-Bäck: Wie geht es in Donauwörth weiter?

Seit einem Vierteljahr ist die Filiale samt Café der Monheimer Bäckerei in Donauwörth geschlossen. Die Betreiberin hängt derzeit in der Luft.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Die Filiale und das Cafe der Bäckerei Gottfried in Donauwörth 18 in Donauwörth sind seit Monaten geschlossen. Wann es weitergeht, ist derzeit völlig unklar.
    Die Filiale und das Cafe der Bäckerei Gottfried in Donauwörth 18 in Donauwörth sind seit Monaten geschlossen. Wann es weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Foto: Wolfgang Widemann

    Das große Gemälde auf der Fassade des ockerfarbenen Gebäudes auf der Ried-Insel in Donauwörth weist auf die lange Handwerksgeschichte in dem Haus hin. Wohl seit Jahrhunderten sind dort Bäcker beheimatet. Gebacken wird an der Adresse Hindenburgstraße 18 war schon lange nicht mehr, aber ein Verkaufsladen für Backwaren und ein Cafe halten die Tradition hoch. Seit rund drei Monaten ist die Filiale des Gottfried-Bäck aber geschlossen. Im Inneren des Bauwerks befinden sich nur noch kahle Räume. Wie es weitergeht, ist derzeit anscheinend völlig unklar.

