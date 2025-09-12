Gottfried-Bäck: Wie geht es in Donauwörth weiter?

Das große Gemälde auf der Fassade des ockerfarbenen Gebäudes auf der Ried-Insel in Donauwörth weist auf die lange Handwerksgeschichte in dem Haus hin. Wohl seit Jahrhunderten sind dort Bäcker beheimatet. Gebacken wird an der Adresse Hindenburgstraße 18 war schon lange nicht mehr, aber ein Verkaufsladen für Backwaren und ein Cafe halten die Tradition hoch. Seit rund drei Monaten ist die Filiale des Gottfried-Bäck aber geschlossen. Im Inneren des Bauwerks befinden sich nur noch kahle Räume. Wie es weitergeht, ist derzeit anscheinend völlig unklar.

