Die erste Frau an der Spitze der Polizeiinspektion Donauwörth

Plus Maria Enslin führt jetzt die Polizeiinspektion Donauwörth. Warum dies nur auf Zeit geschieht und welche Ziele die Hauptkommissarin hat.

Die Polizeiinspektion (PI) Donauwörth ist für die Sicherheit von knapp 60.000 Menschen im Donau-Ries-Kreis zuständig. Die gut 60 Beamtinnen und Beamten führte 15 Jahre lang Thomas Scheuerer. Der verabschiedete sich - wie gemeldet - zum Jahreswechsel in die Altersteilzeit. Bei der Nachfolge erlebt die Dienststelle nun eine Premiere. Erstmals steht eine Frau an der Spitze der Inspektion - wenn auch nur vorübergehend.