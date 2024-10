Hamlar erhält ein Wärmenetz und einen „Energiepark“

Es ist ein Lichtblick in dem vom Jahrhunderthochwasser im Juni 2024 besonders betroffenen Dorf Hamlar. Die Firma SM-Energy baut in dem 240-Einwohner-Ort ein Wärmenetz, das aus der großen Biogasanlage gespeist wird, die bereits die Firma ESG Kräuter versorgt. Dabei handelt es sich aber nur um einen Teil der Investitionen welche das Unternehmen in und um Hamlar tätigt. Was dort entsteht, bezeichnete Firmenchef Markus Sporrer als „Energiepark“. Der heizt künftig nicht nur örtliche Gebäude, sondern stabilisiert auch die alternative Stromversorgung in der Region.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hamlar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wärmenetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis