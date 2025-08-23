Die Donaubrücke in Donauwörth im Wandel der Zeit: Maut, Militär und moderne Stadtbrücke

Donauwörth bildete zu allen Zeiten – von der Antike bis in die Gegenwart – eine wichtige Drehscheibe des Verkehrs und des Handels zu Land und einst zu Wasser. Die geostrategische Bedeutung des Platzes war enorm. Zwischen Riedlingen und Schäfstall sind von der Steinzeit bis heute 13 verschiedene Flussübergänge angelegt und begangen worden. Sie brachten der jeweiligen Herrschaft wichtige Einnahmen, weil man Maut und Brückenzölle erheben konnte. Im Mittelpunkt der Ausführungen aber steht nun die alte Donaubrücke, die früher vom Donauspitz bis zur heutigen Wildnis den Fluss querte.
Donauwörth
