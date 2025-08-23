Icon Menü
Die Geschichte der alten Donaubrücke: Handel, Kriege und Bauwerke in Donauwörth

Die Donaubrücke in Donauwörth im Wandel der Zeit: Maut, Militär und moderne Stadtbrücke

Die Geschichte der Donaubrücke in Donauwörth reicht zurück bis ins 10. Jahrhundert. Sie ist eng mit der geostrategischen Bedeutung der Region verknüpft.
    Die neue Donaubrücke beim Hotel Krebs (rechts), dem heutigen Maximilium. Ein Dampfschiff fährt in dieser Lithografie von 1839 über die Donau.
    Die neue Donaubrücke beim Hotel Krebs (rechts), dem heutigen Maximilium. Ein Dampfschiff fährt in dieser Lithografie von 1839 über die Donau. Foto: aus Lore Grohsmann „Donauwörth wie es war“.

    Donauwörth bildete zu allen Zeiten – von der Antike bis in die Gegenwart – eine wichtige Drehscheibe des Verkehrs und des Handels zu Land und einst zu Wasser. Die geostrategische Bedeutung des Platzes war enorm. Zwischen Riedlingen und Schäfstall sind von der Steinzeit bis heute 13 verschiedene Flussübergänge angelegt und begangen worden. Sie brachten der jeweiligen Herrschaft wichtige Einnahmen, weil man Maut und Brückenzölle erheben konnte. Im Mittelpunkt der Ausführungen aber steht nun die alte Donaubrücke, die früher vom Donauspitz bis zur heutigen Wildnis den Fluss querte.

