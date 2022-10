Die Harburg über dem Nebelmeer

Nebel und die Harburg - das ist einfach eine geniale Mischung. Als würde das majestätische Bauwerk über einem Meer aus Wolken auftauchen. Das rötliche Licht der fahlen Morgensonne färbt die Mauern in zartes Rosé, während die Kirchtürme versuchen sich über die Nebelgrenze zu strecken. Andreas Fickel aus Harburg hatte am Sonntagmorgen das Glück, diesen magischen Moment persönlich zu erleben. Beglückt von dem Augenblick, wie nur ein Herbstmorgen ihn schenken kann, sandte er seine Aufnahme an die Redaktion - und wir teilen sie natürlich gerne mit unseren Lesern.