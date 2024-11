Schreck für Kfz-Besitzer: Versicherung wird deutlich teurer

Wohl jeder, der ein motorisiertes Fahrzeug besitzt, dürfte in diesen Wochen unerfreuliche Post von seiner Kfz-Versicherung erhalten: Die Beiträge für das kommende Jahr steigen deutlich an. Zum Teil können es mehrere hundert Euro sein. Ein Agenturvertreter aus dem Landkreis Donau-Ries erklärt aus seiner Sicht, was die Gründe dafür sind. Er befürchtet noch Schlimmeres.

