Mobile Wache der Polizei ist in Wemding vor Ort

Nach einer längeren Pause ist am Samstag, 24. August, die Mobile Wache der Polizei wieder in Wemding zu Gast. Mehrere Beamte sind mit dem Fahrzeug, das quasi als Dienststelle vor Ort dient, von etwa 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz präsent. Die Themen, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger bei solchen Gelegenheiten an die Polizisten wenden, sind laut Polizei erfahrungsgemäß vielfältig. Sie reichen vom richtigen Sichern von Kindern in Kraftfahrzeugen über das aktuelle Führerscheinrecht bis hin zum korrekten Verhalten an Ampeln mit dem grünen Rechtsabbiegerpfeil oder den bestmöglichen Schutz der eigenen vier Wände.

Von der Entgegennahme von Park- und Geschwindigkeitsbeschwerden, Auskünften aus dem Verkehrsrecht, dem Strafrecht und dem Bürgerlichen Gesetzbuch, bis zur Anzeigenaufnahme an Ort und Stelle reiche das Dienstleistungsspektrum. Das mobile Büro der Beamten ist mit technischem Gerät ausgestattet. Durch die Wache auf vier Rädern und die damit verbundene „greifbare Präsenz“ soll das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung gesteigert werden. (AZ)