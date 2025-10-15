Die Theatergruppe Zirgesheim/Altisheim ist wieder auf der Bühne: Komische Begebenheiten auf einer Alm

Immer wieder erfreut der Theaterverein Altisheim/Leitheim mit seinen originellen Aufführungen. Seit über 60 Jahren wird die Tradition gepflegt und so dürfen sich alle Theaterfreunde auch heuer wieder auf das neue Stück „Die windige Alm“ von Angelika Troll freuen. Die Verantwortlichen hatten auch diesmal wieder das richtige Gespür für eine harmonische Rollenverteilung und so laufen seit Anfang September unter Regisseur Tom Lier, die Proben auf Hochtouren.

13 Spieler werden auf der Bühne zu sehen sein und auch für den Bühnenbau und das Team hinter den Kulissen stehen viele Freiwillige zur Verfügung. Der Verein schätzt sich glücklich, dass sich so viele Mitglieder aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen und alles Hand in Hand für die Premiere im November gemeinsam gemeistert wird.

Turbulenzen um Sennerin Kathi

Im Stück geht es um Sennerin Kathi, die auf ihrer Alm ein arbeitsreiches Dasein fristet. Deshalb soll ein Knecht her. Ihre Schwester Moni wohnt ebenfalls auf der Alm. Sie gibt eine Anzeige auf. Es kommen unangemeldet ein Fotograf aus Berlin, ein singender Schweizer und ein golfspielendes Urlauberehepaar aus Hamburg. Zuerst verwechselt Kathi den singenden Knecht mit dem Fotografen. Doch Kräuterfrau Alma und ihre Frauengruppe decken die Verwechslung auf. Dann hat der richtige Knecht erst einmal nichts zu lachen.

Inzwischen ist Immobilienmakler Hasso von Wolf angekommen, der Bauplätze für Windkrafträder ergattern soll. Der Pfarrer will ein Kirchengrundstück verpachten, um den geplanten Glockenturm finanzieren zu können. Doch Bürgermeister Hammer kommt ihm in die Quere. Während sich die Herren in Heimlichtuerei verstricken, sind die Damen beschäftigt, sich für den Fotografen schön zu machen. Jede will im geplanten Almkalender abgelichtet werden. Für viel Wirbel sorgt Kräuterfrau Alma, die alles hört und sieht, Kosmetiktipps gibt und nicht mit windigen Ideen geizt.

Premiere ist am 14. November

Den Zuschauer erwartet ein Stück für Jung und Alt. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten treffen in witziger Weise aufeinander und sorgen für Überraschungen. Gespielt wird im Landgasthof Grünenwald, wo die Lachmuskeln mal wieder so richtig strapaziert werden sollen. Die Platzreservierungen übernimmt Michael Förg unter Telefon 0906/2960307 ab 17 Uhr oder E-Mail: theaterverein_altisheimleitheim@web.de oder direkt über das Kontaktformular auf der Homepage www.theaterverein-altisheimleitheim.de Die Aufführungstermine sind: 14./15., 21./ 23. und 28./29. November. Freitag und Samstag ist Beginn um 19.30 Uhr und Sonntag um 17 Uhr. (mw)