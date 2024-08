Dieb nimmt Handy von Ladestation an Zeltplatz mit

Im Bereich des Zeltplatzes des Kanuclubs in Donauwörth hat eine unbekannte Person am Montag ein Mobiltelefon gestohlen. Nach Angaben der Polizei befand sich von 8 bis 9 Uhr eine 34-jährige Touristin auf dem Gelände neben der Westspange. Dort lud die Frau ihr Handy an einer öffentlich zugänglichen Ladestation neben einem Gebäude. Der Dieb nahm das Telefon der Marke Samsung, Typ Galaxy Note 9, samt Ladegerät von der Station mit.

Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ).