Dieb stiehlt wertvolle Säge aus Produktionshalle

Ein Unbekannter hat aus einem Betrieb in Donauwörth wertvolles Werkzeug gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah dies in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Der Dieb erbeutete in einer Produktionshalle in der Industriestraße eine hochwertige Akku-Säbelsäge.

Der Zeitwert des Geräts beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)