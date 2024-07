Von einem Auto (VW Caddy), das im Laufe des Juli in der Haferfeldstraße in Münster abgestellt war, hat ein Unbekannter beide Kfz-Kennzeichen gestohlen. Die wurden nach Auskunft der Polizei in Augsburg ausgestellt. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

