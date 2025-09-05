Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Dieb erbeutet Klapprad vor Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth

Donauwörth

Unbekannter stiehlt Fahrrad vor dem Wasserwirtschaftsamt

Ein Dieb nimmt in Donauwörth ein Klapprad mit. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Dieb eines Fahrrads in Donauwörth.
    Die Polizei sucht nach dem Dieb eines Fahrrads in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.12 und 15.48 Uhr vor dem Wasserwirtschaftsamt in der Förgstraße in Donauwörth ein Fahrrad gestohlen. Dieses war mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert.

    Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Klapprad der Marke B Twin, Typ Tilt 500, in einem Wert von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden