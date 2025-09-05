Unbekannter stiehlt Fahrrad vor dem Wasserwirtschaftsamt

Ein Unbekannter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.12 und 15.48 Uhr vor dem Wasserwirtschaftsamt in der Förgstraße in Donauwörth ein Fahrrad gestohlen. Dieses war mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert.

Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Klapprad der Marke B Twin, Typ Tilt 500, in einem Wert von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)