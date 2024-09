Dieb in Schnellimbiss: Reihenweise Abhebungen mit Bankkarte

Eine unbekannte Person hat in einem Schnellimbiss in Donauwörth am Sonntag zwischen 15 und kurz nach 17 Uhr eine Handtasche gestohlen. Zur Beute gehörte auch eine Bankkarte. Mit dieser bezahlte der Dieb anschließend reihenweise Zigaretten und Snacks.

Das Opfer hielt sich in besagtem Zeitraum in dem Imbiss An der Westspange auf. Die 27-Jährige bemerkte nicht, dass jemand die Tasche mitnahm. In dieser befand sich auch eine Bankkarte. In der Folge kam es zu 13 widerrechtlichen Abbuchungen an verschiedenen Zigaretten- bzw. Snackautomaten im Donauwörther Bereich.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion in Donauwörth melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)