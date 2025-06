Einbrecher beschädigt Zäune und stiehlt Kartoffeln

Ein Dieb hat In der Nacht auf Sonntag im Monheimer Ortsteil Kölburg sein Unwesen getrieben. Er suchte zwei Anwesen heim.

Der Unbekannte durchschnitt laut Polizei den Maschendrahtzaun am Grundstück eines 66-Jährigen, um in den Garten zu gelangen. Der Täter suchte den Garten ab und stahl aus einer Hütte einen Eimer. Anschließend schnitt der Einbrecher an einem Nachbargrundstück den Zaun auf. Von diesem Areal nahm der Unbekannte Kartoffeln mit.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)