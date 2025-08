Dieb schnappt sich Geldbeutel in Kofferraum

Einen günstigen Moment auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Asbach-Bäumenheim hat eine unbekannte Person zu einem Diebstahl genutzt. Opfer ist der Polizei zufolge ein 26-Jähriger. Der belud am Donnerstag auf der Fläche in der Bahnhofstraße seinen blauen Seat mit Einkäufen. Die Heckklappe des Pkw war geöffnet. Während der junge Mann den Einkaufswagen zurückstellte, schnappte sich der Täter aus dem Kofferraum die Geldbörse des Mannes.

Schaden: rund. 150 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)