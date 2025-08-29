Icon Menü
Dieb stiehlt in Donauwörth Ehering und Sonnenbrille aus Auto

Donauwörth

Dieb erbeutet Ehering und Sonnenbrille in Auto

Ein Unbekannter stiehlt in Donauwörth aus einem Pkw diverse Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht nach einem Dieb, der in Donauwörth unter anderem einen Ehering gestohlen hat.
    Die Polizei sucht nach einem Dieb, der in Donauwörth unter anderem einen Ehering gestohlen hat. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Donauwörth diverse Gegenstände aus einem Auto gestohlen. Der Dieb erbeutete laut Polizei aus dem roten Pkw , der in einer Garage in der Sonnenstraße stand, einen Ehering, eine Sonnenbrille und zwei Vaporizer (Verdampfer, zum Beispiel E-Zigarette). Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 700 Euro.

    Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

