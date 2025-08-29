Dieb erbeutet Ehering und Sonnenbrille in Auto

Ein Unbekannter hat in Donauwörth diverse Gegenstände aus einem Auto gestohlen. Der Dieb erbeutete laut Polizei aus dem roten Pkw , der in einer Garage in der Sonnenstraße stand, einen Ehering, eine Sonnenbrille und zwei Vaporizer (Verdampfer, zum Beispiel E-Zigarette). Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 700 Euro.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)