Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag vermutlich gegen 1.30 Uhr in Rain zwei Aluminiumgitter gestohlen. Diese befanden sich nach Angaben der Polizei an einer Regenwasserrinne im Hof eines Anwesens im Lerchenweg. Die Beute hat einen Wert von etwa 80 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)