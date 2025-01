Unbekannte haben aus einem Kraftstoffbehälter im Bereich einer Baustelle in Donauwörth rund 1000 Liter Diesel gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah der Diebstahl in der Straße Am Spachet. Der Behälter gehört einer Baufirma.

Die Beute hat einen Wert von knapp 1700 Euro. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)