Diebe stehlen rund 10.000 Pfanddosen

Rund 10.000 Pfanddosen wurden die Beute bislang unbekannter Täter, die sich von der Lagerfläche eines Gewerbetreibenden in der Augsburger Straße in Donauwörth bedient haben. Wie die Polizei mitteilt, passierte die Tat im Zeitraum zwischen 13. Juni, 18 Uhr, und 17. Juni, 8 Uhr. Die Dosen wurden vermutlich in Säcken abtransportiert. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2300 Euro. Beamte der PI Donauwörth sicherten Videoaufzeichnungen und nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion zu wenden. (AZ)

