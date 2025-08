An einem Wasserpumpenhäuschen östlich von Staudheim haben Unbekannte eine Kupferdachrinne und zwei Fallrohre gestohlen.. Dies entdeckte laut Polizei am Montag eine Person. Die Täter waren in der Zeit seit Dienstag, 29. Juli, vor Ort gewesen . Die Metallteile haben einen Wert von etwa 900 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

