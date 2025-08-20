Unbekannte stehlen Harley auf Parkplatz

Ein 63-jähriger Mann stellte im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, sein schwarzes Motorrad der Marke Harley-Davidson am Parkplatz im Riedlinger Naherholungsgebiet ab. Dieses wurde zusätzlich mit einer Lenkradsperre verriegelt. Unbekannte überwanden die Sicherung und nahmen das Kraftrad mit. Dieses hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Unter anderem nahm sie die Seriennummer des Fahrzeugs in den Fahndungsbestand auf. Zudem bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

