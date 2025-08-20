Icon Menü
Diebe stehlen auf Parkplatz an Riedlinger Baggersee eine Harley Davidson

Riedlingen

Unbekannte stehlen Harley auf Parkplatz

Im Naherholungsgebiet Riedlingen erbeuten Diebe ein Motorrad. Die Polizei bittet um Hinweise
    Unbekannte haben im Naherholungsgebiet Riedlingen ein Motorrad der Marke Harley Davidson gestohlen.
    Unbekannte haben im Naherholungsgebiet Riedlingen ein Motorrad der Marke Harley Davidson gestohlen. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolbild)

    Ein 63-jähriger Mann stellte im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, sein schwarzes Motorrad der Marke Harley-Davidson am Parkplatz im Riedlinger Naherholungsgebiet ab. Dieses wurde zusätzlich mit einer Lenkradsperre verriegelt. Unbekannte überwanden die Sicherung und nahmen das Kraftrad mit. Dieses hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Unter anderem nahm sie die Seriennummer des Fahrzeugs in den Fahndungsbestand auf. Zudem bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

