Diebe zapfen Diesel aus zwei Baggern ab

Unbekannte haben über das Wochenende aus den Tanks zweier Bagger, die auf einer Baustelle südlich des Nordheimer Baggersees standen, insgesamt 300 Liter Diesel abgezapft. Das meldet die Polizei.

Die Beute hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Täter verursachten aber auch Sachschaden in Höhe von 150 Euro, da sie die versperrten Tankdeckel aufbrachen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag 7 Uhr, am Werk. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)