Dreiste Wohnwagen-Diebe bei Fendt Caravan

In der Fabrik direkt an der B2 auf Höhe Mertingen und Asbach-Bäumenheim stellt die Firma Fendt Caravan ihre Wohnwagen her. Rund um den Komplex stehen auf dem Gelände viele Exemplare, die demnächst ausgeliefert werden. Weil die hochwertigen Anhänger der Marke, die als „Mercedes unter den Wohnwagen“ gilt, wiederholt Diebe angelockt haben, ist das Areal mit einem Zaun sowie mit großen Steinen und Betonelementen gesichert. Trotzdem ist es dreisten Dieben am Sonntag gelungen, zwei der Wohnwagen zu stehlen. Einer davon ist inzwischen aber wieder aufgetaucht - und zwar in Großbritannien. Die Kripo ermittelt.

Wohnwagen sind offenbar eine begehrte Beute, gerade die teureren Modelle. Die können einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten. International agierende Banden haben sich anscheinend darauf spezialisiert, gezielt solche Anhänger zu stehlen. Dafür gibt es in der Region in der jüngeren Vergangenheit mehrere Beispiele. In Möttingen brachen Unbekannte ein Metalltor zu einem Firmengelände auf, schoben mehrere Wohnwagen zur Seite, um zu einem Modell im oberen Preissegment zu gelangen. Dieses kuppelten sie an einen weißen Kleintransporter und fuhren davon. Schaden rund 40.000 Euro. In Friedberg verschwand im Juni oder Anfang Juli ein Fendt-Caravan-Wohnwagen von einem Stellplatz, obwohl der Anhänger mit einer Parkkralle gesichert war. Schaden: circa 36.000 Euro.

Diebe räumen auf Gelände von Fendt Caravan tonnenschwere Hindernisse zur Seite

Hochpreisige Wohnwagen stehen auf dem Gelände von Fendt-Caravan-Fabrik in Mertingen/Bäumenheim zuhauf. Dem Vernehmen nach sind es aktuell weit über 1000 Stück. Am Sonntag, 7. Juli, verschafften sich wohl mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu dem Areal. Nach Informationen unserer Zeitung räumten die Diebe sogar tonnenschwere Betonhindernisse zur Seite, um zwei der Wohnwagen wegschaffen zu können. Bemerkt wurde dies erst am Montag.

Von der Bande fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei schrieb den Wohnwagen mit seiner Fahrzeugidentifikationsnummer zur internationalen Fahndung aus. Wenig später meldete sich die britische Grenzpolizei bei den Kollegen in Nordschwaben. Bei einer Kontrolle im beziehungsweise am Eurotonnel, der zwischen Frankreich und Großbritannien unter dem Meer hindurchführt, stießen die dortigen Beamten auf den in Mertingen gestohlenen Wohnwagen. Dies bestätigt Monika Krawehl, Chefin der Kripo Dillingen, auf Anfrage unserer Redaktion.

Wohnwagen-Diebstahl: Ein irischer Staatsbürger steht unter Verdacht

Mit dem Caravan unterwegs gewesen sei ein irischer Staatsbürger. Gegen diesen werde nun ermittelt. Zu klären sei unter anderem, ob der Ire selbst den Wohnwagen gestohlen hat, diesen nur überführte oder von einer anderen Person kaufte. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, so die Kriminaloberrätin.

Die britischen Behörden meldeten in diesen Tagen einen weiteren Erfolg: Ebenfalls im oder am Eurotunnel stießen sie auch auf den Wohnwagen aus Friedberg. Beide Caravans wurden beschlagnahmt und werden den Besitzern zurückgegeben. Das zweite Exemplar aus Mertingen bleibt verschwunden.