Frau versteckt Diebesgut im Wert von acht Euro im Kinderwagen

Eine 33-jährige Frau aus Donauwörth hat in einem Bekleidungsgeschäft in der Artur-Proeller-Straße Ware im Wert von ungefähr acht Euro gestohlen. Die Kundin betrat laut der Polizei Donauwörth am vergangenen Donnerstag gegen 14.30 Uhr das Geschäft und kaufte dort ein. Als die Frau nach der Bezahlung ihres Einkaufs den Laden verlassen wollte, löste die Alarmsicherung aus. Bei der anschließenden Kontrolle durch das Ladenpersonal wurde festgestellt, dass die Frau in ihrem mitgeführten Kinderwagen weitere, unbezahlte Ware versteckt hatte. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)

