Realschüler werden bei Zeltlager in Donauwörth bestohlen

Unbekannte haben in Donauwörth mehrere Schüler der Realschule Heilig Kreuz bestohlen, die an einem Zeltlager der Abschlussklassen teilnahmen. Dieses fand auf dem Gelände der Schule an der Neudegger Allee statt.

Die Diebe schlugen nach Erkenntnissen der Polizei in der Nacht auf Dienstag zwischen 23 und 0.30 Uhr zu. Aus den Zelten der Jugendlichen wurden ein Stromgenerator, eine geringe Menge Bargeld, und eine schwarze Jacke der Marke Nike mitgenommen.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)