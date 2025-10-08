Icon Menü
Diebstahl an geparktem Wagen in Donauwörth

Ein Unbekannter macht sich an dem Auto zu schaffen. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Donauwörth kam es zu einem Diebstahl.
    In Donauwörth kam es zu einem Diebstahl. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Diebstahl an einem Auto ist es in Donauwörth gekommen. In den vergangenen Tagen entwendete eine bislang unbekannte Person von einem im Mühlgrabenweg geparkten, grünen Audi A4 die Katalysatoranlage. Dazu wurde diese mittels eines Trennschleifers abgeschnitten.

    Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

