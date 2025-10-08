Diebstahl an geparktem Wagen in Donauwörth

Zu einem Diebstahl an einem Auto ist es in Donauwörth gekommen. In den vergangenen Tagen entwendete eine bislang unbekannte Person von einem im Mühlgrabenweg geparkten, grünen Audi A4 die Katalysatoranlage. Dazu wurde diese mittels eines Trennschleifers abgeschnitten.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)