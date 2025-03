Diebstahl aus Opferstock in Donauwörther Kapelle

Zu einem Diebstahl ist aus einem Opferstock ist es am Samstag in Donauwörther gekommen. Zwischen 19.25 und 19.30 sollte die Kirche Hl. Kreuz in Donauwörth wie üblich versperrt werden. Dabei fiel ein Mann in der Kirche auf, der auf Ansprache flüchtete.

Anschließend wurde entdeckt, dass in der Gnadenkapelle zwei Opferstöcke aufgebrochen worden waren. Darin befanden sich wohl rund 300 Euro Bargeld. Die Polizei bittet unter der 0906/706670 um Hinweise. (AZ)