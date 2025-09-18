Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl aus Tabakautomat in Donauwörth: Polizei meldet Ermittlungserfolg

Donauwörth

Diebstahl aus Tabakautomat: Polizei meldet Ermittlungserfolg

An einem Automat in Donauwörth stehlen zunächst unbekannte Täter Produkte im Wert von 50 Euro. Doch gibt es Videoaufzeichnungen - die der Polizei entscheidend helfen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Donauwörth hat zwei Tatverdächtige im Fall eines Diebstahls ermittelt.
    Die Polizei in Donauwörth hat zwei Tatverdächtige im Fall eines Diebstahls ermittelt. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Zwei Frauen haben mutmaßlich aus einem Donauwörther Automaten Zigaretten gestohlen. Am Dienstag um 19.50 Uhr entwendeten zunächst unbekannte Personen gewaltsam Tabakprodukte in einem Wert von knapp 50 Euro aus dem Automaten in der Sternschanzenstraße.

    Im Rahmen des folgenden Ermittlungsverfahrens wegen besonders schweren Falls des Diebstahls werteten Beamte der Polizei Donauwörth unter anderem Videoaufzeichnungen der Tat aus. Laut Polizei hatten sie Erfolg: Am Donnerstag konnten beide Tatverdächtige ermittelt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden