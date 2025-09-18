Diebstahl aus Tabakautomat: Polizei meldet Ermittlungserfolg

Zwei Frauen haben mutmaßlich aus einem Donauwörther Automaten Zigaretten gestohlen. Am Dienstag um 19.50 Uhr entwendeten zunächst unbekannte Personen gewaltsam Tabakprodukte in einem Wert von knapp 50 Euro aus dem Automaten in der Sternschanzenstraße.

Im Rahmen des folgenden Ermittlungsverfahrens wegen besonders schweren Falls des Diebstahls werteten Beamte der Polizei Donauwörth unter anderem Videoaufzeichnungen der Tat aus. Laut Polizei hatten sie Erfolg: Am Donnerstag konnten beide Tatverdächtige ermittelt werden. (AZ)