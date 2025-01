Diebstahl einer Werbetafel in Rain

Eine bislang unbekannte Person hat in Rain eine Werbetafel entwendet. Die Tat geschah zwischen Freitag, 3. Januar, und Montag, 6. Januar, in der Münchner Straße. Die geschädigte Firma mietete eine Werbetafel und brachte auf der Vorder- und Rückseite Werbetafeln an. Eine Werbetafel besteht aus zwei gleich großen Kaltschaumplatten mit einer Stärke von ca. 0.4 Zentimetern.

Die Tafeln waren mit insgesamt 14 Schrauben gesichert. Dabei stahl der Täter die auf der Rückseite befindliche Werbetafel. Der Beuteschaden beträgt rund 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der 09090/7007-0 entgegen. (AZ)