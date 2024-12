Ein Mann ist am Freitag beim Diebstahl in einem Rainer Drogeriemarkt erwischt worden. Gegen 11.40 Uhr stahl der 38-Jährige zwei Kosmetikartikel im Wert von knapp 50 Euro. Wegen der Diebstahlsicherung am Ausgang fiel seine tat allerdings auf. Nun wird gegen den Mann wegen Diebstahls ermittelt. (AZ)

