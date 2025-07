Diebstahl in der Donau-Meile: Täter entwenden Parfums

Gleich zweimal ist es in Donauwörth zum Diebstahl von Parfums gekommen. Die Diebstähle geschahen in den vergangenen Tagen in einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile.

Es wurden in einem Fall vier Flacons in einem Gesamtwert von knapp 500 Euro und in einem weiteren Fall ein Duft in einem Wert von ca. 100 Euro entwendet.. Polizeibeamte leiteten Ermittlungen ein und sicherten vorhandene Videoaufzeichnungen. (AZ)