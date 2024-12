Zwei Diebstähle mit 2500 Euro Schaden in Donauwörth

Zwei Ladendiebstähle haben sich am Freitag, 29. November, in Donauwörth in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Dillinger Straße ereignet, insgesamt beträgt der Beuteschaden knapp 2500 Euro. Gegen 10 Uhr entwendeten laut Polizeiangaben drei bislang unbekannte Personen (zwei Männer, eine Frau) in einer mitgeführten Tasche zahlreiche hochwertige Parfümflakons. Um 15.40 Uhr nahmen zwei bislang unbekannte männliche Täter, mittels eines vermutlich präparierten Rucksackes, zahlreiche originalverpackte Videospiele für die Spielkonsole PS5 mit. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

