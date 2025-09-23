Diebstahl in Donau-Meile: Unbekannte stecken Parfums einfach ein

Icon Menü
Diebstahl in Donauwörther Donau-Meile: Unbekannte stecken Parfums einfach ein

Die Täter entwenden hochwertige Produkte und flüchten in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Donauwörth kam es zum Diebstahl von mehreren Parfums.
    In Donauwörth kam es zum Diebstahl von mehreren Parfums. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag aus einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile in Donauwörth mehrere Produkte entwendet. Zu dem Diebstahl von fünf hochwertigen Parfums und einer Packung Nahrungsergänzungsmitteln in einem Gesamtwert von 600 Euro kam es zwischen 14.28 Uhr und 14.36 Uhr.

    Die Täter flüchteten laut Polizei anschließend in eine unbekannte Richtung. Nachdem eine Anzeige am Montag einging, ermittelt nun die Polizei. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

