Diebstahl in Donaumeile: Mann steckt Weinflasche ein

Ein Mann hat am Samstag in Donauwörth versucht, eine Flasche Wein zu stehlen. Der 30-Jährige entwendete die Flasche im Wert von knapp fünf Euro gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Donaumeile. Ein Mitarbeiter erwischte ihn aber dabei.

Polizisten nahmen den mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraften Mann fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt. (AZ)