Diebstahl in Donauwörther Schulumkleide: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat aus einer Umkleidekabine einer Schule an der Neudegger Allee in Donauwörth am Dienstag diverse Wertgegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter zwischen 10 und 11 Uhr den unversperrten Raum. Die Schüler hatten gerade Sportunterricht.

Der Langfinger entwendete Wertgegenstände von neun Schülern einer 9. Klasse. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)