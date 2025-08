Dieb knackt Kasse in Verkaufshäusle

Eine unbekannte Person hat in Brachstadt die Kasse eines Verkaufshäusle aufgebrochen. Opfer des Diebstahls ist ein Landwirt. Der Täter suchte laut Polizei das Bauwerk, das sich in der Prinz-Eugen-Straße befindet und in dem Kartoffeln, Küchle und Honig angeboten werden, im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, heim.

Der Dieb hebelte gewaltsam das Kassenbehältnis auf. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 150 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)