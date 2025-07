Für diese bedrohten Tiere bietet der Donauwörther Stadtwald ein Zuhause

Kleiner Abendsegler:

Diese Waldfledermaus fühlt sich in Wäldern mit einem hohen Anteil an Laubbäumen besonders wohl. In Baumhöhlen, Astlöchern und Nistkästen findet sie sichere Verstecke. Sie macht auf offenen Lichtungen und am Waldrand Jagd auf Insekten. Kleine Abendsegler sind selten und auf der Roten Liste bayernweit als „stark gefährdet“ gelistet.