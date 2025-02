Diesel-Diebstahl: Unbekannte machen sich an Lastwagen zu schaffen

Unbekannte haben in Donauwörth Diesel aus zwei Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Kraftstoff zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aus den Lkw entwendet, die in dem Zeitraum in der Ludwig Auer-Straße parkten. In beiden Fällen beschädigten die Diebe dabei das Tankschloss. Die Unbekannten erbeuteten Kraftstoff in Höhe von rund 1900 Euro. Der Sachschaden an den Lkw beläuft sich zudem auf 650 Euro. An einem Lastwagen befand sich zudem ein Auflieger, aus dessen Staukasten eine Sporttasche mit diversen Werkzeugen mitgenommen wurde. Personen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth, Telefon 0906/70667-0, zu melden. (AZ)

