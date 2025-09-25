Diesel-Diebstahl in Harburg: Diebe entwenden 350 Liter Treibstoff

Unbekannte Täter haben in Harburg eine beträchtliche Menge Diesel aus einem Lkw gestohlen. Der Kraftfahrer parkte das Fahrzeug der Marke Scania zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Oskar-Märker-Straße. Bislang unbekannte Täter brachen dort laut Polizei den versperrten Tank auf und zapften ca. 350 Liter Diesel ab.

Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)