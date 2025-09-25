Icon Menü
Diesel-Diebstahl in Harburg: Diebe entwenden 350 Liter Treibstoff

Harburg

Diesel-Diebstahl in Harburg: Diebe entwenden 350 Liter Treibstoff

Ein Lkw-Fahrer parkt sein Gefährt auf einem Firmenparkplatz. Unbekannte Täter machen sich daran zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.
    Unbekannte Täter haben hunderte Liter Diesel in Harburg gestohlen.
    Unbekannte Täter haben hunderte Liter Diesel in Harburg gestohlen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte Täter haben in Harburg eine beträchtliche Menge Diesel aus einem Lkw gestohlen. Der Kraftfahrer parkte das Fahrzeug der Marke Scania zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Oskar-Märker-Straße. Bislang unbekannte Täter brachen dort laut Polizei den versperrten Tank auf und zapften ca. 350 Liter Diesel ab.

    Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

