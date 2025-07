Dieseldiebstahl mit 1000 Euro Schaden

Auf dem Pendlerparkplatz an der Sternschanzenstraße wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, Diesel aus zwei verschlossenen Lastkraftwagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei mussten die Geschädigten in der Folge durch den entwendeten Kraftstoff Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro beklagen. Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Pendlerparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dieseldiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis