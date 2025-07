Diesel gelangt in Kläranlage in Kaisheim

In Kaisheim ist Diesel in die Kanalisation und die Kläranlage gelangt. Wie die Polizei mitteilt, meldete am Montag gegen 9.30 Uhr ein Mitarbeiter der Kaisheimer Kläranlage, dass vermutlich Diesel in die Anlage eingedrungen sei. Woher der Diesel stammte, konnte nicht nachvollzogen werden, da die Kläranlage das Abwasser verschiedener Gemeinden reinigt. Da die Verschmutzung rechtzeitig erkannt und in ein Auffangbecken umgeleitet werden konnte, entstand kein größerer Sachschaden. (AZ)

