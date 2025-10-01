Digitalminister Mehring nennt Donauwörther Realschule „Vorbild für ganz Bayern“

Es war nicht bloß irgendein Technikspielzeug, das da vorne auf der Bühne in der Mensa stand. Es war die Zukunft, zumindest ein Teil davon. Roboter verschiedenster Art, die von den Schülern der Donauwörther Realschule St. Ursula in einem Robotikkurs zusammengebaut und programmiert worden waren. Aus Anlass einer neuen Schulpartnerschaft sind die Geräte im Beisein von Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (FW) am Mittwoch vorgeführt worden. Mehring erklärte dabei, dass die aktuelle Debatte um Verbote digitaler Endgeräte in der Schule drohe, in die falsche Richtung zu kippen.

Sie haben Namen wie „Ranger“ und sehen eigentlich recht freundlich aus, die Roboter, die im entsprechenden Kurs von Schülerinnen und Schülern zusammengebaut worden waren. Doch hinter jenen volldigitalisierten Maschinen steckt eine ganze Menge Zukunftstechnologie für verschiedenste Arbeitsbereiche. Angeschafft wurden die Roboter - zudem auch digitale Mikroskope - mit Fördermitteln, welche die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth zur Verfügung gestellt hatte. 13.000 Euro stiftete die Bank für die Ausstattung. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Die Bank und die Realschule vereinbarten eine dauerhafte Partnerschaft. Schulleiter Tobias Freißler betonte, dass die Schulen verstärkt „ihre Türen öffnen müssen“ für die Wirtschaft. Beide Seiten seien aufeinander angewiesen.

Tablets im Unterricht: St. Ursula Donauwörth seit Jahren Vorreiter

In Sachen Digitalisierung wolle St. Ursula, so Freißler bei der Feierstunde zur Unterzeichnung der Partnerschaft, eine Vorreiterrolle einnehmen. Bereits seit Jahren verwende man Tablets im Unterricht sehr bewusst: „Wir müssen den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden.“

Schüler der Realschule St. Ursula führten den Gästen aus Politik und Wirtschaft auch neue Digitalmikroskope vor. Foto: Thomas Hilgendorf

Digitalminister Mehring nahm das in seiner Rede zur Digitalisierung in den Schulen auf. Er erklärte im Hinblick auf die aktuelle Debatte, ob die Verwendung digitaler Endgeräte in den Schulen sinnvoll sei oder nicht, dass eigentlich kein Weg an verstärkter digitaler Bildung vorbeiführen dürfe: „Wenn wir in diesem Bereich nicht die Nase vorn haben, wird es schwierig werden.“ Vielmehr müsse man „Schule neu denken“ und neue Technologien als selbstverständlich in den Unterricht mit einfließen lassen. Die Verbotsdebatte hinsichtlich digitaler Endgeräte in der Schule sieht Mehring skeptisch: „Es geht nicht, dass wir in den Schulen ein Kokon aufbauen“, also eine schützende Hülle, und die fertigen Schüler anschließend digital unvorbereitet in Weltkonzerne wie Airbus zum Arbeiten schicken, in denen schon heute schier alles digitalisiert sei. Mit ihrem Digital- und Robotikangebot sei die Realschule St. Ursula, so Mehring, „Vorbild für ganz Bayern“. Gleiches gelte für den „engen Schulterschluss zwischen Schule und Wirtschaft“. Die kirchlichen Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg nähmen hier eine Vorreiterrolle ein.

Wichtigere Rolle der MINT-Fächer in Zukunft

Raiffeisen-Volksbank-Vorstandssprecher Michael Kruck lobte, wie auch IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann, ebenfalls die verstärkte Kooperation mit den regionalen Unternehmen. Beide Seiten würden nachhaltig davon profitieren. Den Digitalbereich zu fördern, sei inzwischen unerlässlich: „Wer die neuen Technologien beherrscht, der wird es in der Berufswelt der Zukunft leichter haben.“ Hierbei erwähnte Kruck auch die steigende Relevanz der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in fast sämtlichen Bereichen der Ökonomie. Es handle sich dabei um „Schlüsselbereiche“, die nachhaltig gefördert werden müssten - seitens der Schulen wie auch der Unternehmen.