Vier Angehörige wollen Verhaftung eines Donauwörthers verhindern

Die Polizei Donauwörth wollte einen Haftbefehl einer baden-württembergischen Staatsanwaltschaft vollstrecken und hatte dabei mit erheblichem Widerstand zu kämpfen. Laut Polizeibericht fand die Aktion am Mittwoch ab 18.15 Uhr in der Dillinger Straße in Donauwörth statt. Dort sollte ein 49-jährigen Bewohner eines Mehrparteienhauses von den Beamten abgeholt werden werden. Trotz mehrfacher Belehrung und deeskalierender Ansprachen der eingesetzten Polizeikräfte versuchten vier Personen die Verhaftung zu verhindern. Sie stammen alle aus dem sozialen Umfeld des Verhafteten. Es handelt sich um eine 44-jährige Frau, einen 14-Jährigen sowie zwei Männer im Alter von 24 und 40 Jahren.

Der Verhaftete sitzt nun in der JVA Kaisheim

Es kam dabei zu Widerstandshandlungen gegen die Polizisten, von denen einer an Arm und Schulter verletzt wurde. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet: wegen Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen vorsätzlicher Körperverletzung sowie versuchter Gefangenenbefreiung. Mehrere Polizeistreifen der Donauwörther Inspektion konnten den 49-Jährigen schließlich in die Justizvollzugsanstalt Kaisheim überstellen. Der Verhaftete selbst leistete keinen Widerstand. (AZ)