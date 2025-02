Werden Ferienunterkünfte in Donauwörther Wohngebieten verboten?

Ferien sind ja erst mal eine schöne Sache. Der Reisende kann sich vom stressigen Alltag erholen, der Anbieter einer Unterkunft freut sich über Einnahmen. Doch so einfach ist es nicht immer, mitunter können andere Interessen dem entgegenstehen. So wie es jetzt im Donauwörther Bauausschuss deutlich wurde. Da wollte eine Person eine Wohnung in eine Ferienwohnung umwandeln lassen. Der Ausschuss lehnte das aber einhellig ab. Manch einer konnte sich sogar grundsätzliche Schritte gegen solche Vorhaben vorstellen. Warum der Ausschuss Ferienunterkünfte an bestimmten Stellen im Stadtgebiet kritisch sieht.

