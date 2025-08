Gibt es in Donauwörth bald weniger Wohnraum wegen Ferienwohnungen?

Sie sind praktisch – und besonders für Familien oftmals günstiger als ein Hotel: Ferienwohnungen. Über einschlägige Handy-Apps können die Wohnungen schier allerorts im Land binnen Sekunden gebucht werden. Doch es gibt auch eine kontroverse Debatte um die Herbergen auf Zeit – in Donauwörth hat es zuletzt immer mehr Anträge auf Umwidmung von Wohnraum in Ferienwohnungen gegeben. Das sieht man in den Ausschüssen mitunter mit Argusaugen. Doch es gibt auch klare Argumente dafür.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis