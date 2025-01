Wollte ihn streicheln: Dobermann beißt Mädchen ins Gesicht

Ein Hund hat am Freitag ein Mädchen in Rain attackiert. Die 13-Jährige befand sich am Abend bei ihrer Freundin im Wohnzimmer, beide saßen gemeinsam mit dem Hund auf der Couch. Als das Mädchen den Dobermann am Hinterkopf streicheln wollte, biss dieser unvermittelt einmal in ihr Gesicht. Das Mädchen sprang auf und schubste den Hund zur Seite, wobei sie dieser weiterhin anbellte und knurrte.

Kurz danach kam der Hundehalter, welcher zum Zeitpunkt des Bisses nicht im Wohnzimmer anwesend war, hinzu, nahm den Hund zur Seite und legte ihm einen Maulkorb an. Das Mädchen begab sich danach mit ihrem Vater ins Krankenhaus Donauwörth. Hier wurde die Bisswunde versorgt und genäht. Das Mädchen trug zum Zeitpunkt des Bisses eine Brille, was wohl ihr großes Glück war. Nur der eine Biss verursachte zwei Sprünge im Brillenglas. Den Hundehalter erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)